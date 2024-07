Sommerspiele in Paris Vielseitigkeitsreiter Jung will viertes Olympia-Gold

Drei Tage vor dem ersten Ritt hatte es wegen eines nicht fitten Pferdes einen kurzfristigen Wechsel in der Mannschaft gegeben. Für Sandra Auffarth aus Ganderkesee und Viamant rückte Julia Krajewski aus Warendorf mit ihrem Pferd Nickel nach. Neben der Einzel-Olympiasiegerin von Tokio gehören der in Horb lebende Jung mit Chipmunk und Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan zum deutschen Trio. Der pferdesportliche Dreikampf beginnt mit der Dressur. Nach dem Geländeritt am Sonntag fällt einen Tag später beim Springen die Entscheidung.