Deutsche Meisterschaften Vielseitigkeitsreiter Jung verzichtet auf Titelverteidigung

Der nächste Start mit seinem Toppferd Chipmunk, das ursprünglich auf der Liste für Luhmühlen stand, hat Jung in knapp zwei Wochen beim CHIO in Aachen geplant, wie eine Sprecherin des Reitverbandes FN am Dienstag erklärte. Die ebenfalls für die DM genannte Kilcandra soll von Jung kommenden Woche bei einem Turnier in Polen eingesetzt werden.