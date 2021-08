Olympia : Vielseitigkeit: Gold-Chance für Krajewski statt für Jung

Tokio Der scheinbar sichere Medaillenkandidat Michael Jung kassiert elf Strafpunkte im olympischen Gelände in Tokio. Stattdessen glänzt im Team der deutschen Vielseitigkeit eine Kollegin.

Auf der ehemaligen Müllhalde war an Hindernis 14C der Traum vom Gold-Hattrick bei Olympia beendet.

Michael Jung berührte mit seinem Pferd Chipmunk beim olympischen Geländeritt eine Ecke mit Bürsten, kassierte wegen des Auslösens eines Sicherheitssystems elf Strafpunkte und rutschte auf Platz zehn zurück. Da dadurch auch das Team in Tokio weit zurückfiel, besitzt der Olympia-Einzelsieger von 2012 und 2016 nur noch eine minimale Medaillenchance - im Gegensatz zu Julia Krajewski.

Einen Galaauftritt hatte zuvor Startreiterin Krajewski mit ihrer elfjährigen Stute Amande gezeigt. Vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) liegt die 32-Jährige aus Warendorf mit nur 25,60 Strafpunkten auf dem Silber-Rang. Bleibt sie fehlerfrei und der führende Brite Oliver Townend hat mit Ballaghmor Class (23,60) in einer der zwei Runden einen Abwurf, wäre es sogar Gold. „Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht“, kommentierte Krajewski ihren famosen Geländeritt mit Tränen in den Augen.