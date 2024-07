Reitsport Vielseitigkeit: Deutsches CHIO-Team nur auf Platz vier

Als Entschädigung für die Fans gab es allerdings einen Heimerfolg im Einzel. Julia Krajewski ging mit Nickel als Führende in die Prüfung und ritt trotz eines Missgeschicks zum Sieg. Ihr Pferd habe „leider recht früh“ ein Hufeisen verloren, erklärte Krajewski das Problem: „Das habe ich hier und da gemerkt.“ Platz zwei sicherte sich Calvin Böckmann aus Warendorf mit The Phantom Of The Opera vor der Britin Laura Collett mit Dacapo.