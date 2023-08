EM in Mailand Verspätete Anreise der EM-Pferde wegen Unwetter

Nach dem geplanten Zwischenstopp in München am Sonntagabend fuhren die Transporter mit den fünf EM-Pferden ein paar Stunden später los. In Nord-Italien gab es schwere Gewitter, auch für den Verlauf des Montags sind viel Regen und starker Wind prognostiziert. „Wegen des Wetters sind einige Pferde, die schon hier waren, umquartiert worden“, berichtete der Bundestrainer, der bereits am Sonntag nach Mailand geflogen war.