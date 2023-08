EM in Mailand Trotz Ausfall des Reit-Europameisters: Ziel ist Medaille

Auch die Zuversicht des Bundestrainers ist ein wenig getrübt, denn einer seiner besten Reiter ist nicht am Start. „Es tut schon weh, wenn der Europameister fehlt“, sagte Becker. Titelverteidiger André Thieme startet nicht, denn der 48-Jährige aus Plau am See musste seine Teilnahme wegen einer Verletzung seines Pferdes Chakaria absagen. Thieme und seine Stute hatten 2021 bei der EM in Riesenbeck die Goldmedaille im Einzel und Silber mit dem Team gewonnen.