Pferdesport WM : Traum eines Fans erfüllt: Mit dem Idol in einem WM-Team

Kann bei der WM in Dänemark zusammen mit ihrem Idol in einem Team reiten: Springreiterin Jana Wargers. Foto: Friso Gentsch/dpa

Herning Jana Wargers erfüllt sich gerade den Traum vieler Sportfans - sie nimmt in einer Mannschaft mit ihrem Idol an einer WM teil.

Die aus Emsdetten stammende und inzwischen in Belgien lebende Reiterin schwärmte von ihrem Vorbild nach dem Zeitspringen in den höchsten Tönen. „Es ist unglaublich, wie er reitet“, lobte sie Ehning: „Es sieht so einfach aus. Er reitet mit so viel Gefühl, und er ist einfach bodenständig. Es ist toll, so jemandem im Team zu haben.“