Pferdesport Tierquälerei in Dänemark und USA schockt Dressur-Szene

Helgstrand darf bei den Olympischen Spielen in Paris nicht reiten, möglicherweise sind aber Pferde von ihm am Start. Jovian wird jetzt von dem in Dülmen lebenden Schweden Patrik Kittel geritten, Wendy von der deutschen Rekordreiterin Isabell Werth aus Rheinberg. „Beide Pferde befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren, daher ist es nur sinnvoll, dass sie optimale Bedingungen haben sollten, um ihr sportliches Potenzial zu entfalten, während Andreas Helgstrand 2024 außerhalb des Wettbewerbs ist“, heißt es auf der Internetseite des Dänen.