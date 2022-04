Turnier in Leipzig : Springreiter Will zum Start des Weltcup-Finales Vierter

David Will auf seinem Pferd C Vier. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig Bei den bisherigen zwei Weltcup-Finales in Leipzig haben immer deutsche Springreiter gewonnen: Otto Becker 2002 und Christian Ahlmann 2011. Klappt das auch in diesem Jahr?

Vom Verlust eines Hufeisens bei seinem Pferd ließ sich David Will nicht stören. Mit Verspätung startete der 34-Jährige aus Marburg beim Weltcup-Finale in Leipzig und erwischte als bester deutscher Springreiter einen hervorragenden Start.

Will blieb mit seinem Wallach C Vier in der ersten von drei Teilprüfungen fehlerfrei und kam auf Platz vier. „Mein Pferd hat einen super Job gemacht“, sagte Will nach seinem flotten Ritt. „Er hat den Fokus nicht verloren.“ Der Verlust des Eisens und das erneute Anbringen vor der Auftaktrunde habe „für Ablenkung gesorgt, aber letztlich hat es die Konzentration nicht gestört“.