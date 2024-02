Pferdesport Springreiter Will siegt in Abu Dhabi

Der Marburger war auf Zinedream als Sechster der zehn Besten in den zweiten Umlauf gestartet und lieferte dort die erste fehlerfreie Runde. Mit 44,68 Sekunden legte das Paar eine Zeit vor, die keiner schlagen konnte. So ging der Sieg an den 36 Jahre alten Mannschafts-Vizeeuropameister. Für den Erfolg erhielt Will eine Prämie von 77 150 Euro.