Pferdesport Springreiter Vogel winkt mehr als halbe Million Euro

Zuletzt ritt er bei einer Turnierserie in Florida, wo er im Sattel von United Touch den Großen Preis von Wellington gewann. Für das Grand-Slam-Turnier macht er nun einen Abstecher in die Niederlande, um in den Brabanthallen mit seinem zweiten Toppferd Cepano Baloubet zu reiten. Anschließend geht es wieder nach Florida, wo er am Samstag in zwei Wochen mit der deutschen Nationalmannschaft in Ocala reitet.