Pferdesport Springreiter Vogel verpasst Halbe-Million-Bonus

Für das Grand-Slam-Turnier in den Niederlanden hat der seit einigen Wochen in den USA reitende Vogel einen Abstecher gemacht. Jetzt geht es wieder zurück nach Florida, wo er am Samstag in zwei Wochen mit der Nationalmannschaft in Ocala reitet. Zum deutschen Quartett gehören außerdem Christian Kukuk (Riesenbeck), David Will (Marburg) sowie André Thieme, der am Samstag seinen ersten Großen Preis seit dem Comeback seines EM-Pferdes Chakaria gewonnen hatte. Der Springreiter aus Plau am See siegte in Ocala erstmals nach einer mehr als halbjährigen Pause der Stute, die ihn vor drei Jahren zu EM-Einzel-Gold getragen hatte.