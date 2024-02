Pferdesport Springreiter Vogel gewinnt in Florida erneut Großen Preis

Vogel reitet wie im Vorjahr die ersten Monate des Jahres in den USA und hatte bereits beim Auftakt bei der Turnierserie in Wellington einen Großen Preis gewonnen. Der in Marburg lebende Profi ist derzeit Deutschlands erfolgreichster Springreiter und hat in dieser Saison auf die Weltcup-Turniere in Westeuropa verzichtet.