Pferdesport Springreiter verpassen Heimsieg beim Weltcup in Leipzig

Keiner der vier deutschen Starter schaffte im Stechen mit insgesamt 13 Paaren eine fehlerfreie Runde. Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte die in Belgien lebende Kendra Claricia Brinkop. Die 30-Jährige kam mit ihrem Pferd In Time auf Rang zehn. „Das Stechen lief nicht gut“, kommentierte Bundestrainer Otto Becker. „Der Umlauf war gut, aber dann mussten sie alle Risiko gehen, weil der Ire so schnell war.“