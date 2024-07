Reitsport Springreiter Thieme feiert Sieg im Großen Preis des CHIO

Als Richard Vogel am letzten Hindernis patzte, jubelte André Thieme auf dem Abreiteplatz und riss die Arne hoch. Der Springreiter aus Plau am See gewann zum Abschluss des CHIO den Großen Preis von Aachen und profitierte vom späten Fehler des Konkurrenten. Der 49-Jährige setzte sich vor 40.000 Zuschauern im Sattel von Chakaria durch. „Das ist jetzt die Krönung“, sagte der Ex-Europameister. „Da wird wirklich ein Kindheitstraum wahr.“