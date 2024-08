Pferdesport Springreiter enttäuschen bei Topturnier in den Niederlanden

Die Prüfung gewann der Italiener Lorenzo de Luca mit Denver vor dem Niederländer Harrie Smolders mit Monaco. In der Gesamtwertung der Millionen-Serie liegt nach 13 von 15 Etappen Christian Kukuk auf Rang zwei hinter dem für Österreich startenden Max Kühner. Der deutsche Olympiasieger war in Valkenswaard nicht am Start.