Pferdesport Springreiter Deußer beim Hallen-Weltcup nur auf Platz 15

Weiter geht es am kommenden Wochenende in Helsinki in Finnland. Insgesamt stehen 14 Springen auf dem Programm, darunter vom 15. bis 19. November in Stuttgart und vom 18. bis 21. Januar 2024 in Leipzig. Das Finale findet dann im April nächsten Jahres (16. bis 20.) in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad statt.