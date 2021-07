Sommerspiele in Tokio : Springreiten: Zwei Neulinge bei Olympia - Auch Deußer dabei

Sommerspiele in Tokio

Soll in Tokio für eine Medaille bei den deutschen Reitern sorgen: Daniel Deußer. Foto: Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Frankfurt/Main Zwei Olympia-Debütanten und der Weltranglisten-Erste Daniel Deußer sind bei den deutschen Springreitern für die Spiele in Tokio nominiert worden.

Christian Kukuk (Riesenbeck) wurde genau wie André Thieme (Plau am See) als Neuling ins Olympia-Team berufen. Thieme ist der erste Reiter aus den ostdeutschen Bundesländern, der bei Olympia dabei sein wird. Der in Belgien lebende Deußer (Kirberg) gehört als Weltranglisten-Erster erwartungsgemäß zur Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker. Als Ersatzmann wurde Maurice Tebbel (Emsbüren) nominiert.