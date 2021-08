Springreiten : Smolders gewinnt Champions-Tour-Springen in Hamburg

Hamburg Der Niederländer Harrie Smolders hat das Springen der Millionenserie Global Champions Tour in Hamburg gewonnen. Der 41 Jahre alte Reiter blieb mit Une de l'Othain als einziger der 29 Starterinnen und Starter ohne Strafpunkte.

Hamburg war die elfte Etappe der lukrativsten Springserie der Welt. Insgesamt umfasst die Global Champions Tour in diesem Jahr 15 Stationen plus dem Finale in Prag. In der Gesamtwertung führt weiter die Australierin Edwina Tops-Alexander, bester Deutscher ist Christian Ahlmann aus Marl als Achter.