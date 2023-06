Pferdesport Schulze Topphoff reitet in Cannes auf Platz vier

Zweitbester deutscher Starter war Christian Kukuk, der ebenfalls auf einen Start bei den deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende im sauerländischen Balve verzichtet hatte und bei dem hoch dotierten Turnier in Cannes ritt. Der Profi aus Riesenbeck kam mit Mumbai auf Rang sechs. Die nächste Etappe der Global Champions Tour ist am kommenden Wochenende in Stockholm.