Springreiten : Riesenbeck in der Global Champions Tour

Riesenbeck Die Reitanlage des viermaligen Spring-Olympiasiegers Ludger Beerbaum wird 2023 die einzige deutsche Station der Millionenserie Global Champions Tour sein.

Am Freitag hatten die Derby-Organisatoren in Hamburg bekannt gegeben, dass die Tour nach 14 Auflagen nicht mehr Bestandteil des Turnierklassikers sein wird. Das Springen in der Hansestadt war mit 300.000 Euro dotiert. Berlin war schon in diesem Jahr nicht Teil des Kalenders.