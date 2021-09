Beispiellose Karriere : Rekordreiterin Werth kündigt Rücktritt an

Hagen/Rheinberg Diese Karriere ist einzigartig: Seit 1989 reitet Isabell Werth in der Weltspitze und gewinnt Medaille um Medaille. Jetzt hat sie das Ende ihr sportlichen Laufbahn im Blick - und trotzdem noch große Ziele.

Die Dressurreiterin aus Rheinberg hat so viele Medaillen gewonnen wie keine andere Reiterin auf der Welt. 1989 in Mondorf begann ihre internationale Karriere, in dem kleinen Ort in Luxemburg gehörte sie im Sattel von Weingart erstmals zu einem deutschen Gold-Team. Zwei Jahre später ritt sie mit dem berühmten Gigolo auf die große Dressur-Bühne. Zu ihrer einzigartigen Sammlung gehören inzwischen 37 goldene Medaillen bei internationalen Großereignissen: sieben bei Olympia, neun bei Welt- und 21 bei Europameisterschaften.