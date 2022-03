Pferdesport : Reit-Verband: Trainingsmethode des Touchierens verbieten

Warendorf Touchieren oder Barren - der Unterschied zwischen den Trainingsmethoden ist schwer zu vermitteln. Daraus zieht der Reit-Verband FN nun Konsequenzen.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) will die umstrittene Trainingsmethode des Touchierens von Pferden am Sprung verbieten. Das entschied das Präsidium der FN und folgt damit der einstimmigen Empfehlung der Kommission für Ausbildungsmethoden.

Die derzeit noch erlaubte Praxis des Touchierens ist umstritten. In den FN-Richtlinien heißt es bislang, dass es sich „um ein fachgerechtes Sensibilisieren des Pferdes durch gezieltes Berühren der Pferdebeine im Sprungablauf“ handelt. Die dafür genutzten Stangen müssen ein glattes Rundholz - nicht mehr als drei Meter lang und nicht schwerer als zwei Kilo - sein. Das Touchieren dürfe nur durch erfahrene Pferdefachleute angewendet werden.

Bereits verboten ist das Barren, bei dem mit einer Stange an die Beine geschlagen wird. Es sei „schwer zu vermitteln, wo die Grenzen sind“, sagte der FN-Generalsekretär. In der Dressur seien Formen des Touchierens auch in Zukunft weiter erlaubt, erklärte FN-Ausbildungsleiter Thies Kaspareit.