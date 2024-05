Pferdesport Präsidium will Reitverband „wieder auf Kurs bringen“

Statt der geplanten 450.000 Euro beträgt das Defizit nach Angaben der FN 976.000 Euro. Zur Aufarbeitung soll eine gutachterliche Prüfung von einem externen Wirtschaftsprüfer in Auftrag gegeben werden. Dabei soll sich an mehreren Leitfragen orientiert werden. Unter anderem gehe es darum, ob das Controlling ausreichend praktiziert wurde, welche Schwächen die Kontrollmaßnahmen bisher hatten und wie diese optimiert werden können. „Wir werden das Gutachten auf den Weg bringen“, sagte Erbel, der in etwa acht Wochen ein Ergebnis erwartet.