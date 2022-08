Pferdesport-WM : Piaffen und Zweierwechsel im Fußball-Stadion

Das Stadion des FC Midtjylland in Herning wurde für den Pferdesport hergerichtet und für die WM in Stutteri Ask Stadium umbenannt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Herning Wo sonst die Fußballer des FC Midtjylland dem Ball nachjagen, gibt es vom heutigen Samstag an Piaffen, Zweierwechsel und andere Dressur-Aufgaben zu sehen.

Die MCH-Arena in der dänischen Stadt Herning ist Schauplatz der WM für Dressur- und Springreiter. Bis zum Abschluss am Sonntag in einer Woche ist die Arena mit rund 12.000 Plätzen nach einem Gestüt benannt und heißt Stutteri ASK Stadium. Für die Pferdesport-WM wurden nach Veranstalter-Angaben unter anderem 3000 Tonnen Sand in die Arena gefahren.