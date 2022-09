Vielseitigkeitsreiten : Olympiasiegerin vor Reit-WM: „Druck macht man sich selber“

Rocca di Papa Olympiasiegerin Julia Krajewski startet als eine der Favoritinnen in die Vielseitigkeits-WM in Italien, versucht das aber auszublenden.

Ihr Ziel für die drei Ritte mit Amande: „Ich möchte mit dem Dressur-Ergebnis ankommen.“ Das hieße, dass Krajewski im Gelände am Samstag und im Springen am Sonntag keine Fehler macht. Großbritanniens Mannschaft gilt als Gold-Kandidat Nummer eins.

Am Donnerstag starten in Rocca di Papa für das deutsche Team in der Dressur zunächst WM-Debütant Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan und Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant. Am Freitag reiten Krajewski und der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit Chipmunk.