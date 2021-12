Springreiten : Nationenpreis-Serie wegen Sponsorenwechsel reduziert

Lausanne Die wichtigste Serie für Nationalmannschaften der Springreiter wird im kommenden Jahr nur aus sechs Stationen bestehen. Die bisherige Etappe im französischen La Baule entfällt 2022, weil der Veranstalter nach eigenen Angaben den Hauptsponsor gewechselt hat.

In den vergangenen Jahren waren wegen des gleichen Problems bereits der CHIO in Aachen und das traditionsreiche Turnier in Rom aus dem Nations Cup ausgeschieden. Der Weltverband FEI wird von Longines gesponsert, während Aachen, Rom und nun auch La Baule auf Rolex setzen.