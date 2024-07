Reitsport Nationalteam reitet im CHIO-Springen nur auf Platz sechs

Während Thieme einen enttäuschenden Abend erlebte, glänzte Wargers. Auch in der zweiten Runde blieb die 32-Jährige aus Emsdetten mit Limbridge makellos. Die in Belgien arbeitende Reiterin und ihr Wallach empfahlen sich mit als Ersatzpaar für die Olympischen Spiele, für das ein Trio bereits nominiert ist, das am Donnerstagabend nicht in Aachen ritt. „Das ist natürlich ein Traum, hier Doppel-Null zu gehen“, schwärmte Wargers.