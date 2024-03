Pferdesport Nationalmannschaft reitet in den USA nur auf Platz fünf

Die deutsche Springreiter-Nationalmannschaft hat beim Nationenpreis-Turnier in Ocala nur den fünften Platz belegt. Nachdem das Team die erste Etappe der League of Nations Mitte Februar in Abu Dhabi gewonnen hatte, kassierte es bei der zweiten Station in den USA insgesamt 20 Strafpunkte. Beim Höhepunkt des Turniers in Florida gewann Irland (5) vor der Schweiz (8) und dem Gastgeber-Quartett (12).