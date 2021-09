Springreiten : Nationalmannschaft reitet bei Heim-EM auf Medaillenkurs

Riesenbeck Nach der zweiten von drei Teilprüfungen liegen die deutschen Springreiter bei der Heim-EM weiter gut im Medaillenrennen. Im Einzel lassen die Platzierungen auf weiteres Edelmetall hoffen.

Bei der Heim-EM kassierte der Schlussreiter mit C Vier einen vermeidbaren Abwurf und kommentierte nur wenige Minuten später: „Wenn man einen Fehler hat, kann man nie zufrieden sein.“ Will klagte: „Es hat leider nicht ganz geklappt!“

Einen hervorragenden Start in den zweiten Tag hatte als Starter André Thieme für das deutsche Team abgeliefert, der im Einzel nun Siebter (2,84) ist. Nach dem Abwurf am Vortag blieb der 46-Jährige aus Plau am See mit Chakaria in der ersten Runde des Nationenpreises fehlerfrei. „Gut André“, rief Bundestrainer Becker dem breit grinsenden Reiter zu, als dieser aus dem Parcours kam. Thieme war erleichtert, „dass es geklappt hat“. Er lieferte die Vorlage für die Kollegen, denn „wenn der Erste mit null durch ist“, seien die nachfolgenden Reiter „lockerer - deshalb war das wichtig.“