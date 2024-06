Pferdesport Meyer-Zimmermann gewinnt bei Global Champions Tour in Cannes

In der mit 500.000 Euro dotierten Prüfung gewann die 43-Jährige mit Messi van 't Ruytershof. Sowohl im ersten Umlauf als auch im Stechen blieb sie ohne Abwurf. Meyer-Zimmermanns bestes Saisonergebnis in dieser Serie war bisher ein 15. Platz in Doha gewesen.