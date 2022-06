CHIO in Aachen : Messi schüchtern: Schrecksekunde für Reiterin und Zuschauer

Aachen In Aachen geht es um die Ehre, viel Geld - und für viele deutsche Reiter auch um den Kampf um ein WM-Ticket. Für das Dressurteam gibt es allerdings schon vor den ersten Ritten eine Enttäuschung.

Der Kampf um ein WM-Ticket wäre für Meyer-Zimmermann beinahe frühzeitig beendet gewesen. Die Mannschafts-Weltmeisterin von 2010 ist nach ihrer Babypause rechtzeitig in Form gekommen und hat mit dem zehnjährigen Wallach Messi wieder ein Toppferd unter dem Sattel. Am Donnerstag soll sie im CHIO-Nationalteam reiten.

Deußer verpasst knapp den Sieg

Am Abend beim Preis von Europa lief es auch nicht optimal. Die Reiterin hatte schon in der ersten Runde einen Abwurf mit ihrem Zweitpferd Chesmu und landete auf Rang 39. Das zweitwichtigste Einzelspringen des CHIO gewann McLain Ward. Der zweimalige Team-Olympiasieger (46) aus den USA setzte sich im Sattel von Contagious nach zwei Runden mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt vor Martin Fuchs aus der Schweiz mit Conner Jei durch.

Den Sieg knapp verpasst hat Daniel Deußer. Der in Belgien lebende Hesse war mit Bingo der schnellste Reiter, doch durch einen Abwurf wurde er nur Achter. Zweitbester deutscher Starter in der mit 200.000 Euro dotierten Prüfung war der in den Niederlanden lebende Tobias Meyer, der mit Greatest Boy auf Rang zwölf kam. Der deutsche Meister des Vorjahres kassierte acht Strafpunkte.

Messi „hatte einen kurzen unsicheren Moment“

Neben Meyer-Zimmermann und Messi sind drei weitere Paare für den Nationenpreis am Donnerstagabend nominiert: Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, Europameister André Thieme (Plau am See) mit Chakaria und die in Belgien lebende Jana Wargers mit Limbridge.