Springreiten Löser zum ersten Mal deutsche Meisterin

Emilia Löser hat bei den deutschen Meisterschaften der Springreiterinnen in Balve im Stechen ihren ersten Titel gewonnen. Die 23-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Niederneisen stand mit ihrem Hengst Dexter Bois Margot in der Finalwertung an der Spitze und ließ die zweitplatzierte Justine Tebbel auf Cote de Pablo sowie Sandra Auffarth und Comcador hinter sich. Auffarth hat auch noch die Chance, am Sonntag bei der deutschen Meisterschaft der Springreiter eine Medaille zu gewinnen.