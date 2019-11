Reitturnier in Stuttgart : Lisa Müller auf Platz drei im German Dressur-Master

Dressurreiterin Lisa Müller auf ihrem Pferd Stand by me. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Stuttgart Einen Tag nach ihrem Sieg im Grand Prix hat die Dressurreiterin Lisa Müller beim Turnier in Stuttgart im German Master Platz drei belegt. Die Frau des Bayern-Fußballers Thomas Müller erhielt mit ihrem Pferd Stand by me 76,553 Prozent.

Die Prüfung gewann Isabell Werth, die am Vortag nur Fünfte war. Die 50-Jährige aus Rheinberg schlug zurück und feierte zum 16. Mal den Sieg in der traditionsreichen Prüfung. Für ihren Grand Prix Special erhielt Werth 79,489 Prozent und lag damit vor Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar (77,936) und Müller mit ihrem Wallach. „Heute ist es sehr gut gelungen“, kommentierte Werth. Bei vier Starts in Stuttgart feierte sie zwei Siege.

Am Abend zuvor hatte Werth nach der Weltcup-Prüfung Jessica von Bredow-Werndl zum Sieg gratulieren müssen. Die erfolgreichste Reiterin der Welt belegte in der Kür Platz zwei hinter der 33-Jährigen aus Tuntenhausen. Die Siegerin erhielt für den Ritt mit Dalera 88,440 Prozent und lag damit vor Werth mit Weihegold (87,240). „Jessi hat völlig verdient gewonnen“, sagte Werth: „Das soll aber nicht zur Gewohnheit werden.“