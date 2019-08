Vielseitigkeitsreiten : Kai Rüder mit starkem EM-Auftakt in Luhmühlen

Kai Rüder mit starkem EM-Auftakt in Luhmühlen

Zeigte eine starke Vorstellung zum EM-Auftakt: Kai Rüder auf Colani Sunrise in der Dressurprüfung. Foto: Friso Gentsch.

Luhmühlen Kai Rüder hat der deutschen Vielseitigkeits-Equipe einen guten Start in die Heim-Europameisterschaft in Luhmühlen gerettet.

Im ersten Teil des Starterfeldes in der Dressur führte der Reiter von der Insel Fehmarn das Gastgeber-Quartett vorerst auf Rang zwei. Auch im Einzel lag er auf dem zweiten Platz. Andreas Dibwoski erlebte indes mit Corrida als erster deutscher Team-Starter einen enttäuschenden Auftakt.

Dagegen haderte Andreas Dibowski aus Döhle mit seiner Wertung. „Ich bin total geschockt von der Note, weil es sich nicht so angefühlt hat“, sagte er über die 34,60 Strafpunkte. Am Ende reichte es nur zum 13. Platz in der Einzelwertung.