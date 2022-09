Weltmeisterschaft : Jung und Vielseitigkeitsteam in Italien auf Gold-Kurs

Jung und Vielseitigkeitsteam in Italien auf Gold-Kurs

Rocca di Papa Im Gelände zeigt die deutsche Vielseitgkeitmannschaft bei der WM eine starke Leistung. „Jetzt sind wir zurück und kämpfen“, sagt Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth.

Michael Jung riss über der Ziellinie die Faust in die Höhe. Der Einzel-Weltmeister von 2010 ist bei der Vielseitigkeitsweltmeisterschaft in Italien nach einem gelungenen Geländeritt weiter auf Gold-Kurs. Und auch das deutsche Quartett um Vorreiter Jung liegt nun vor dem abschließenden Springen am Sonntag auf Platz eins.