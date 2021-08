Pferdesport : Heim-EM als Chance zur Revanche: Beginn mit einem Schreck

Riesenbeck Die Heim-EM hat noch nicht begonnen, da gibt es bei den deutschen Springreitern schon einen mittleren Schock. Ein wichtiges Paar droht auszufallen. Dabei hat das Team große Ambitionen und will nach der Tokio-Enttäuschung etwas gut machen.

Ob Don Diarado eingesetzt werden kann, entscheidet sich spätestens kurz vor dem vor dem Zeitspringen am Mittwoch um 11.00 Uhr. „Wir werden zusammen mit unserem Team-Tierarzt Jan Hein Swagemakers und der Familie Tebbel entscheiden, wenn wir mehr wissen“, sagte der Coach. Wichtig sei, dass die Entscheidung im „Sinne des Pferdes getroffen wird.“ Sicher dabei sind André Thieme (Plau am See) mit Chakaria, David Will (Marburg) mit C-Vier und Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai.