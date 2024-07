Finanzielles Minus Goldschmiede der Reiter vor Olympia in der Krise

Welche Rolle das Chaos am Verbandssitz in Warendorf bei den Spielen in Paris spielt? Er sei optimistisch, „dass es uns gelingt, das vom Team weitestgehend wegzuhalten“, betonte der Sport-Geschäftsführer. Das sehe er „als Aufgabe der Teamführung, das ist auch meine Aufgabe“, betonte Peiler. Zudem seien Reiter und Reiterinnen „Profis, die so etwas bestmöglich ausblenden können. Sie waren schon alle in Ausnahmesituationen.“