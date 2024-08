Pferdesport Gold-Springreiter Kukuk bei Turnier in London auf Rang zwei

London · Mit Checker gewann er in Paris Olympia-Gold. In London tritt Christian Kukuk dieses Mal mit einem anderen Pferd an. Zum Sieg reicht es nicht ganz.

18.08.2024 , 18:22 Uhr

Hatte in Paris im Springreiten Olympia-Gold gewonnen: Christian Kukuk. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Olympiasieger Christian Kukuk wird bei seinem ersten Turnier nach dem Gold-Triumph von Paris seiner Favoritenrolle fast gerecht. Bei der Global Champions Tour in London landete der Springreiter mit seinem Pferd Just Be Gentle im Stechen auf Platz zwei. Den Wettbewerb gewann der Brite Harry Charles. Kukuk erhielt für seinen zweiten Platz ein Preisgeld von 100.000 Euro. Der 34-Jährige aus dem westfälischen Riesenbeck setzte sich vor knapp zwei Wochen in Paris im Stechen mit seinem Pferd Checker gegen zwei Kontrahenten durch und holte bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Das bis dato letzte Einzel-Gold für einen deutschen Springreiter hatte es 1996 in Atlanta gegeben. © dpa-infocom, dpa:240818-930-206621/1

(dpa)