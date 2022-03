Pferdesport : Global Champions Tour: Beerbaum gewinnt Auftakt in Doha

Global Champions Tour: Beerbaum gewinnt Auftakt in Doha

Doha Altmeister Ludger Beerbaum hat das erste Springen der Global Champions Tour gewonnen. Der 58-Jährige aus Riesenbeck setzte sich zum Saisonauftakt der Millionen-Serie beim mit 375.000 Euro dotierten Großen Preis in Doha durch.

Erstmals seit langem machte Beerbaum damit wieder sportlich auf sich aufmerksam. Zuletzt war er nach einem TV-Beitrag von RTL wegen der Anwendung umstrittener Trainingsmethode in die Kritik geraten. Als eine Folge des Berichts hatte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) am Donnerstag angekündigt, das umstrittene Touchieren von Pferden am Sprung zu verbieten. Die Regeländerung soll Anfang Mai umgesetzt und dann wirksam werden.