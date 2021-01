Lisa und Thomas Müller : Familie Müller zwischen Sport und Pferdezucht

Otterfing Dressurreiterin Lisa Müller war auf dem Weg in Weltspitze. Doch 2020 war eine große Enttäuschung - während Ehemann Thomas mit dem FC Bayern reihenweise Titel gewann. Mit einem teuren Transfer sorgt das Ehepaar für die Zukunft vor - und hat nicht nur den Sport im Blick.

Während Ehemann Thomas mit den Fußballern des FC Bayern München einen Titel nach dem anderen holte, bis es schließlich fünf waren, kam die Dressurreiterin in zwölf Monaten nur auf einen einzigen Start bei einem internationalen Turnier. Und in Dortmund, ausgerechnet, ritt die Frau des Bayern-Spielers mit Dave nur auf Platz 14.

Auch die deutschen Meisterschaften fielen für Lisa Müller aus, weil ihr Pferd Stand by me „damals verletzt war“, wie Bundestrainerin Monica Theodorescu erklärt. Auch aktuell sei kein Start mit dem Pferd möglich, das die Reiterin mit ihrem sensationellen Sieg beim Masters-Turnier in Stuttgart im November 2019 auf den Weg in die Weltspitze getragen hatte.