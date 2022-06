CHIO in Aachen : Experiment: Klimke reitet in zwei Disziplinen

Aachen Beim CHIO in Aachen sorgt Ingrid Klimke in dieser Woche für eine Premiere der ganz besonderen Art: Sie reitet für zwei Mannschaften. Das ist vor allem wegen ihres berühmten Vaters besonders emotional.

„Eine Reiterin in zwei Disziplinen im Team, das gab es noch nie“, betont der Niederländer vor der Eröffnungsfeier des CHIO am Dienstag in Aachen. Die vielfach mit Gold dekorierte Ingrid Klimke hat das bisher einmalige Kunststück vollbracht, sich in diesem Jahr sowohl in der Vielseitigkeit als auch in der Dressur einen Platz in der deutschen Nationalmannschaft zu sichern.