Pferdesport Enttäuschendes Weltcup-Finale für deutsche Springreiter

Mit den vorderen Plätzen im Gesamtklassement hatte beim Turnier in der größten Stadt des US-Bundesstaates Nebraska keiner aus dem deutschen Team etwas zu tun, auch wenn Vogel immerhin die zweite der drei Teilprüfungen am Freitag gewonnen hatte. Sieger in Omaha wurde der 41 Jahre alte Henrik von Eckermann aus Schweden. Der viele Jahre in Deutschland lebende und jetzt in den Niederlanden ansässige Weltmeister gewann mit King Edward vor dem Niederländer Harrie Smolders mit Monaco. Platz drei sicherte sich die US-Amerikanerin Hunter Holloway mit Pepita.