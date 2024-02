Pferdesport Eiserne Damen: Frauen-Team sorgt bei Reitserie für Kuriosum

Drei der sechs Frauen treten am Freitag in Doha unter dem Namen Cannes Stars powered by Iron Dames das erste Mal gemeinsam in einer Prüfung an. Sie sind eines von 14 Teams der Global Champions Tour, die in der neuen Saison insgesamt rund 36 Millionen Euro ausschüttet. Neben dem Frauen-Team und zwölf gemischten Teams gibt es mit den Doha Falcons auch noch eine reine Männer-Mannschaft.