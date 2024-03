Pferdesport Ehning zum Auftakt der Global Champions Tour auf Platz drei

Schon am Freitag hatte sich die erste reine Frauenmannschaft Cannes Stars powered by Iron Dames den Sieg in der Teamwertung geholt. Mit am Start für das Trio waren Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi und Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Singclair. „Mir fehlen die Worte. Wir sind so glücklich, es war großartiges Teamwork“, sagte Meyer-Zimmermann nach dem Erfolg.