Pferdesport Eckermann verpasst hauchdünn das Stechen in Saint-Tropez

Die mit 36 Millionen Euro dotierte Global Champions Tour bleibt für zwei weitere Turniere in Frankreich. Am kommenden Wochenende wird in Cannes geritten, vom 21. bis 23. Juni steht dann Paris auf dem Programm. Im Juli gastiert die am höchsten dotierte Serie des Reitsports im westfälischen Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Beerbaum.