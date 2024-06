Pferdesport Dressurreiterin Werth hofft nach Comeback auf Olympia-Start

Bei der deutschen Meisterschaft vor zwei Wochen in Balve hatte Werth mit Quantaz enttäuschende Vorstellungen geliefert und bei den beiden Titelentscheidungen jeweils den fünften Platz belegt. Auf einen Start mit Wendy hatte die siebenmalige Olympiasiegerin wegen einer Prellung verzichtet. Die Nominierung für die Spiele in Paris erfolgt nach dem CHIO in Aachen, der in der ersten Juli-Woche stattfindet.