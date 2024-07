Pferdesport Dressur-Skandal kurz vor Olympia: 24 Schläge auf Pferdebeine

Fälle von Tierquälerei in den USA und in Dänemark beschäftigen die Dressurszene seit einigen Monaten. Heimlich aufgenommene Videos hatten für Entsetzen gesorgt - und so lief es auch jetzt. Der niederländische Anwalt Stephan Wensing hatte den Vorfall im Auftrag einer Mandantin beim Weltverband angezeigt und sagte im „Guardian“ zu dem Video: „Charlotte Dujardin war mitten in der Arena. Sie sagte der Schülerin: "Dein Pferd muss im Galopp die Beine mehr heben." Sie nahm die lange Peitsche und schlug das Pferd mehr als 24 Mal in einer Minute. Es war wie ein Elefant im Zirkus.“