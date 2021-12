Pferdesport : Dressur-Olympiasiegerin Werth siegt bei Weltcup in Lyon

Dressur-Olympiasiegerin Werth siegt bei Weltcup in Lyon

Chassieu Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat die zweite Weltcup-Station der Westeuropaliga in Lyon gewonnen.

Die 52-Jährige aus Rheinberg setzte sich mit Weihegold in der Kür durch. Die fünfmalige Weltcup-Finalsiegerin kam mit ihrer 16-jährigen Stute auf 84,910 Prozentpunkte. Hinter der Dänin Nanna Skodborg Merrald auf Orthilia (83,695 Prozentpunkte) wurde Frederic Wandres aus Hagen am Teutoburger Wald auf Duke of Britain (81,640) Dritter. Werth hatte schon einen Tag zuvor den Kurz-Grand-Prix vor Wandres für sich entschieden.