Pferdesport : Doppelsieg für deutsche Springreiter in Doha

Doppelsieg für deutsche Springreiter in Doha

Christian Kukuk belegte im Sattel von Nice van't Zorgvliet in Doha den zweiten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Doha Die Springreiter Philipp Weishaupt und Christian Kukuk haben beim Auftaktspringen der Champions Tour für einen deutschen Doppelerfolg gesorgt.

Weishaupt siegte im Sattel von Just Be Gentle beim Großen Preis von Doha im Wüstenemirat Katar vor seinem Riesenbecker Stallgefährten Kukuk auf Nice van't Zorgvliet. Platz drei ging an den Franzosen Simon Delestre mit Dexter.